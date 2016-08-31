Россия собрала около 100 тысяч военных на Донбассе, в Крыму и на границе с Украиной - Лысенко

Об этом он заявил в эфире Радио Свобода.

«На Донбассе примерно 40 тысяч, вдоль северной границы, на востоке тоже примерно 50-60 тысяч, это группировка постоянно меняется и наращивается. Привлечены три военных округа. Идет переброска воздушно-десантных подразделений, как они дислоцируются вдоль границы, так и на территорию Крыма высаживаются. Идет перемещение техники, только на территории оккупированного Донбасса находится 700 российских танков», – сказал Лысенко.

Читайте такжеВ АП рассказали, как армия готовится к возможному вторжению России

«Любая эскалация конфликта будет иметь кровавые последствия как для российской, так и для нашей стороны, поэтому российский агрессор взвешивает свои силы. Ведет очень тщательную разведку», – добавил Лысенко.

Российская сторона эти заявления не комментировала, также подтверждения этой информации из других источников нет.