Россия собрала около 100 тысяч военных на Донбассе, в Крыму и на границе с Украиной - Лысенко
Спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко заявляет, что на территории оккупированных Крыма и Донбасса, а также на восточной границе с Украиной Россия собрала примерно 100 тысяч военнослужащих.
Об этом он заявил в эфире Радио Свобода.
«На Донбассе примерно 40 тысяч, вдоль северной границы, на востоке тоже примерно 50-60 тысяч, это группировка постоянно меняется и наращивается. Привлечены три военных округа. Идет переброска воздушно-десантных подразделений, как они дислоцируются вдоль границы, так и на территорию Крыма высаживаются. Идет перемещение техники, только на территории оккупированного Донбасса находится 700 российских танков», – сказал Лысенко.
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«Любая эскалация конфликта будет иметь кровавые последствия как для российской, так и для нашей стороны, поэтому российский агрессор взвешивает свои силы. Ведет очень тщательную разведку», – добавил Лысенко.
Российская сторона эти заявления не комментировала, также подтверждения этой информации из других источников нет.