Сутки в зоне АТО: боевики 27 раз открывали огонь по позициям военных

В течение сегодняшних суток в районе проведения АТО российские оккупационные войска 27 раз открывали огонь по позициям украинской армии.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

«На Донецком направлении противник совершил серию минометных обстрелов позиций в районе Авдеевки, где применил 120 и 82 мм калибр. Майорск и Новоселовка Вторая были обстреляны из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По Архангельскому враг вновь нанес артиллерийский удар калибром 152 мм. Под Светлодарском оккупанты задействовали боевые машины пехоты, по Новоселовке Второй нанесли удар из противотанкового ракетного комплекса, а по Авдеевке снова было выпущено более четырех десятков снарядов из танков», - говорится в сообщении.

На Мариупольском направлении запрещенную Минскими договоренностями тяжелую артиллерию враг применил по укреплениям в Широкино и Талаковке. В частности, по Широкино террористы выпустили более 60 снарядов калибра 122 мм. В Новогригорьевке и Водяном оккупанты вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия, в Марьинке применили пулеметы крупного калибра.

«На Луганщине вражеский гранатометный огонь открывался по позициям в Новоалександровке и Новозвановке. Обстрелы Станицы Луганской продолжались с использованием минометов 82 мм калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов», - подчеркивается в сообщении.