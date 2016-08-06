В СБУ подтвердили информацию о покушении на главаря "ЛНР" Плотницкого

Об этом Тандит сообщил в эфире "112 Украина".

«По своим закрытым каналам я могу подтвердить эту информацию. Действительно, мы говорим о том, что было покушение на Игоря Венедиктовича Плотницкого - гражданина Украины, который сегодня получил ранение», - отметил он.

«Могу сказать, что это лишь подтверждение того, что там (на неподконтрольной Украине территории Донбасса - УНИАН) постоянно все неспокойно, идет борьба за власть, денежные потоки, и они делят между собой эти каналы", - добавил Тандит.

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По его словам, Плотницкий находится в тяжелом состоянии.

Как сообщал УНИАН, ранее бывший народный депутат от Партии регионов Олег Царев сообщил, что Плотницкий находится в больнице в тяжелом состоянии из-за взрыва автомобиля.

Российские СМИ сообщали, что взрыв произошел утром в Луганске.