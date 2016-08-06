В Минске договариваются о создании 2-километровой дистанции на линии разграничения - Марчук

Об этом рассказал представитель Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук в эфире телеканала 112 Украина.

Читайте такжеХуг: контактная группа в Минске не рассматривала ни одного нарушения перемирия

"У нас практически готово соглашение. Оно называется "Рамочное решение", которое касается как раз отвода от передовой линии на километр обеими сторонами, то есть двохкилометровая дистанция. Мы договорились, что мы во вторник повторим обсуждение с целью найти компромисс. Возможно, это будет в режиме видеоконференции", - сказал Марчук.

Он также отметил, что во время переговоров в Минске 3 августа стороны договорились о том, что во вторник стороны должны представить в ОБСЕ свои версии вопроса, которое не было завершено.

По его словам, координатор рабочей группы по вопросам безопасности, господин Апакан, заявил и дал поручение, что рабочая группа по вопросам безопасности будет работать до тех пор, пока стороны не выйдут на заключительный вариант согласованного документа, который имеет ключевое значение.