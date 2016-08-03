Хуг: контактная группа в Минске не рассматривала ни одного нарушения перемирия

Об этом сказал первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александер Хуг в интервью немецкому телеканалу ARD, передает Deutsche Welle.

"Обсуждения нарушений режима прекращения огня просто не происходит. Ни одно из десяти тысяч нарушений, а также ни одно из ограничений нашей свободы передвижения как наблюдателей не становится предметом дискуссии", - подчеркнул представитель ОБСЕ.

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По его словам, безнаказанность толкает к новым нарушениям. Хуг призывает стороны положить конец такой ситуации, для чего необходимо четко определить, откуда и кем был выпущен каждый конкретный выстрел.

Он также обеспокоен безопасностью членов СММ: число инцидентов с участием наблюдателей растет с увеличением напряженности на линии разграничения, их свободу передвижения ограничивают, случаются и нападения на патрули. "Их не расследуют. И это надо менять в первую очередь", - подчеркнул Хуг.

Представитель СММ добавил, что их право свободно перемещаться Донбассом предоставлено не столько мандатом ОБСЕ, сколько согласовано переговорщиками в Минске.