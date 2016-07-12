С начала суток боевики 22 раза открывали огонь по подразделениям ВСУ - штаб

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает в Facebook.

«На Донецком направлении из запрещенного Минскими соглашениями 152 мм артиллерии противник бил по нашим укреплениям в Николаевке Второй. Из минометов калибра 120 миллиметров обстреляны украинские воины в Зайцево, Семигорье, Новоселовке Второй и Авдеевке. 82 мм минометы враг применил возле Новгородского, а крупнокалиберные пулеметы - под Троицким», - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что на Мариупольском направлении неспокойно было возле Красногоровки, где российские оккупанты вели огонь по позициям украинских бойцов из 122 мм артиллерийских установок, 120 и 82 мм минометов, а впоследствии задействовали и бронетехнику.

«По защитникам Широкиного противник стрелял из гранатометов, а возле Марьинки активизировались вражеские снайперы», - сообщили в штабе.

В Луганской области боевики также вели огонь в районе Станицы Луганской и Крымского.

Как сообщал УНИАН, за последние шесть суток в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе погибли 13 украинских военнослужащих, 59 ранены.