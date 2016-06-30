В Днепре попрощались с погибшим в зоне АТО оперным певцом Василием Слипаком (фото)

Церемония прощания со Слипаком началась около 14:00 возле морга больницы Мечникова, куда доставили тело погибшего.

Похоронят Слипака 1 июля на родине - на Львовщине.

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Как сообщал УНИАН, боец 7-го отдельного батальона Добровольческого украинского корпуса, оперный певец Василий Слипак (позывной "Миф") погиб в зоне АТО 29 июня в 6 утра.

Слипак долгое время работал в опере в Париже, пел на главных сценах Европы. Однако когда в Украине начались боевые действия, вернулся в страну и ушел добровольцем на фронт.