В Днепре попрощались с погибшим в зоне АТО оперным певцом Василием Слипаком (фото)
16:44, 30 июня 2016Война
4478
В Днепре 30 июня прошла церемония прощания с украинским добровольцем, известным оперным певцом Василием Слипаком, который погиб в зоне проведения АТО на Донбассе.
В Днепре прощались с погибшим в АТО оперным певцом / Фото УНИАН
Церемония прощания со Слипаком началась около 14:00 возле морга больницы Мечникова, куда доставили тело погибшего.
Похоронят Слипака 1 июля на родине - на Львовщине.
Читайте такжеГибель оперного певца под Донецком: в ДУК "Правый сектор" рассказали новые подробности
Как сообщал УНИАН, боец 7-го отдельного батальона Добровольческого украинского корпуса, оперный певец Василий Слипак (позывной "Миф") погиб в зоне АТО 29 июня в 6 утра.
Слипак долгое время работал в опере в Париже, пел на главных сценах Европы. Однако когда в Украине начались боевые действия, вернулся в страну и ушел добровольцем на фронт.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter