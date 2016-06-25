Боевики к обстрелам украинских бойцов активно приобщают запрещенную "Минском" 122-мм артиллерию - штаб

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00.

По данным штаба, на Донецком направлении горячее всего было в районе временно оккупированной Горловки, где враг по укреплениям Вооруженных сил Украины неподалеку Зайцевого, Майорска, Кирового и Ленинского вел огонь из автоматических гранатометов, минометов разных калибров, а впоследствии к обстрелам приобщил еще и 122-мм артиллерию.

Читайте такжеСавченко: Понятие терроризм нужно "прописать и разделить"

Позиции рядом с Троицким и Луганским попали под огонь вражеских пулеметов и гранатометов, защитников Авдеевки противник обстреливал из всех видов стрелкового оружия, а с двух до трех ночи – из 122-мм самоходных артустановок.

На Мариупольском направлении российские оккупанты особенно интенсивно вели огонь из пулеметов и гранатометов по опорным пунктам вблизи Марьинки, Новотроицкого и Широкиного, а по укреплениях неподалеку от Тарамчука били еще и из 82 мм минометов.

На Луганском направлении позиции ВСУ в районе Попасной и Золотого попали под огонь стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, зенитных установок, а рядом с Новозвановкой – минометов.

В отдельных случаях украинские бойцы открывали огонь в ответ.