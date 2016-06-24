Турчинов анонсировал возобновление производства "Кольчуг"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО, об этом он заявил на межотраслевом совещании по вопросам обеспечения Вооруженных Сил Украины средствами радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы.

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По словам Турчинова, обеспечение Вооруженных сил Украины, Главного управления разведки и других воинских формирований современными радиоэлектронными средствами позволит эффективно противостоять российской военной агрессии.

При этом он подчеркнул, что одной из первоочередных задач является возобновление в сжатые сроки производства на эвакуированном из Донецка в Запорожскую область ПАО "Топаз" современных комплексов дальней радиотехнической разведки "Кольчуга КЕ", а также производства на киевских предприятиях универсальных станций контроля радиоэлектронной и целевой обстановки нового поколения разработки НИИ "Квант-радиолокация".