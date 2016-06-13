Генштаб ВСУ опубликовал фотографии бригадных учений бойцов перед выходом в зону АТО

Фотографии с учений опубликовал на своей странице в Facebook начальник Генерального штаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

"Это самые трудные периоды при организации боевых действий. Именно так проходили на Широколановском и Яворовском полигонах тактические учения бригад со средствами усиления. Положительно оцениваю выполнение поставленных задач", - написал Муженко.

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При этом он сообщил, что во время проведенных учений основное внимание уделялось налаживанию действий подразделений и умению командиров бригад и органов военного управления адекватно реагировать и принимать оперативные решения при внезапном изменении обстановки.

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"Через бригадные учения, которые являются завершающим этапом боевого слаживания и оттачивания как личного мастерства, так и проверкой способности уверенно взаимодействовать в составе подразделений, - прошли все бригады Вооруженных сил Украины перед выходом в район проведения Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей", - добавил начальник Генштаба.

Как сообщал УНИАН, ранее начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что Чехия может предоставить Украине помощь в обучении и тренировке украинских военных на базе в Вишкове.