В Харькове суд приговорил к двум годам тюрьмы боевика "ЛНР"

В Харькове суд приговорил жителя Винницкой области к двум годам тюрьмы за участие в бандформированиях "ЛНР".

Читайте такжеЗадержанный на Донбассе пулеметчик "ДНР" заявил об убийстве более 20 украинских воинов под Иловайском (видео)

Как сообщил УНИАН руководитель пресс-центра Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула, Киевский районный суд Харькова установил, что 37-летний житель Винницкой области на протяжении 2014-2015 годов находился в составе "казачьих" бандформирований и группировки "народной милиции". Он охранял артиллерийские подразделения террористов, работал на базах по ремонту и восстановлению боевой техники, стоял на блокпостах в районе Перевальска и Антрацита в Луганской области.

В середине мая 2016 года сотрудники СБ Украины задержали боевика на железнодорожном вокзале Харькова, когда тот пытался уехать домой на отдых.

На этой неделе суд признал злоумышленника виновным по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины, и приговорил к двум годам лишения свободы.