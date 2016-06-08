Ярош и Савченко испытали экспериментальное оружие на Донбассе (фото)

Об этом сообщает пресс-служба движения Дмитрия Яроша "ДИЯ".

В ходе поездки Савченко испытала на полигоне уникальное экспериментальное оружие.

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«Надежда Савченко посетила базы 5-го и 8-го батальонов УДА (Украинская добровольческая армия, ранее ДУК «Правый сектор»), в частности, испытала на полигоне уникальное экспериментальное оружие... Существует пока что в единственном экземпляре», - говорится в сообщении.

Ярош и Савченко обсудили будущее сотрудничество по вопросам обороны, легализации добровольцев и освобождения украинских пленных. Отмечается, что они нашли общий язык.