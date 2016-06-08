Ярош и Савченко испытали экспериментальное оружие на Донбассе (фото)
14:04, 08 июня 2016Война
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Лидер движения "ДИЯ" Дмитрий Ярош и народный депутат Надежда Савченко 6-7 июня вместе посетили украинских воинов, дислоцирующихся в Авдеевке и Широкино.
Надежда Савченко посетила базы 5-го и 8-го батальонов УДА / Фото: Facebook Дмитрия Яроша
Об этом сообщает пресс-служба движения Дмитрия Яроша "ДИЯ".
В ходе поездки Савченко испытала на полигоне уникальное экспериментальное оружие.
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«Надежда Савченко посетила базы 5-го и 8-го батальонов УДА (Украинская добровольческая армия, ранее ДУК «Правый сектор»), в частности, испытала на полигоне уникальное экспериментальное оружие... Существует пока что в единственном экземпляре», - говорится в сообщении.
Ярош и Савченко обсудили будущее сотрудничество по вопросам обороны, легализации добровольцев и освобождения украинских пленных. Отмечается, что они нашли общий язык.
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