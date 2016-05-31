Штаб АТО: за сутки боевики совершили 21 обстрел, в том числе возле поста ОБСЕ

Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО по состоянию на 6:00 31 мая 2016 года.

Из минометов калибра 120 мм российские наемники обстреляли наши позиции в районе Верхньоторецького, Новобахмутовки, Красногоровки и Опытного.

По защитникам Авдеевки и Невельского враг вел огонь из стрелкового оружия, гранатометов различных систем и 82 мм минометов.

Кроме того укрепления неподалеку Красногоровки, Новотроицкого и Талаковки были обстреляны из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов, а в районе Красногоровки велся снайперский огонь.

Для обстрелов позиций рядом Зайцевого враг использовал вооружение БМП и 82 мм минометы, а вблизи Станицы Луганской, несмотря на наличие там поста ОБСЕ, вел обстрел из пулеметов крупного калибра, гранатометов различных систем и вооружения БМП.

Очередным доказательством того, что РФ поставляет оружие и боеприпасы боевикам является захвачен в боевом столкновении с ДРГ врага современный пехотный огнемет, который принят на вооружение ВС РФ и как вывод можно отметить, что увеличение количества обстрелов и наличие на территории Украины современного оружия РФ связано с прибытием очередного российского "гумконвоя".