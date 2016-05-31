Турчинов: на востоке Украины Россия системно испытывает новое оружие

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Секретарь СНБО подчеркнул, что европейским странам в контексте поиска мирного урегулирования ситуации на Донбассе нужно четко понимать, что "Россия - это не третья сторона, а агрессор". "Это их оружие используется для ведения огня на востоке, это их солдаты убивают украинцев, это они развязали войну", - подчеркнул он.

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Кроме того, Турчинов отметил, что на востоке нашего государства Россия системно апробирует новое оружие. "Мы видим, как Россия ежедневно прицельно обстреливает украинские позиции, при этом отрабатывая применение нового оружия и новых приемов ведения боя, полностью игнорируя базовые позиции Минских соглашений", - отметил он, добавив, что в результате обстрелов «мы ежедневно теряем убитыми и ранеными наших защитников».

Секретарь СНБО отметил, что опасные тенденции, начавшиеся в мае, «могут перерасти в полномасштабные военные действия».

"Поэтому мы вынуждены готовиться к адекватному ответу на действия России. Надеемся, что наши стратегические партнеры не будут лишь наблюдать за обострением ситуации", - подчеркнул Турчинов.

По его словам, единственное, что может сдержать Россию – сильная украинская армия и поэтому "чрезвычайно важно для нашей страны получить военно-техническую помощь от Запада".

"Мы активно развиваем оборонно-промышленный комплекс, но полностью не можем закрыть потребность по всему спектру вооружения, необходимому для защиты Украины", - подчеркнул Турчинов, добавив, что решения союзников о военно-технической помощи нужны "не после активизации военных действий, а как превентивные меры, чтобы не допустить этого".

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По словам Турчинова, для нашей страны Литва - это не просто партнер, а друг, "поддержку которого мы чувствовали, как во время Революции Достоинства, так и все время военного противостояния с РФ".

Как отмечается в сообщении пресс-службы СНБО, собеседники констатировали, что "пока Россия продолжает агрессивные действия и оккупацию части украинской территории, в частности АР Крым, нужно не снимать, а ужесточать санкции.

В свою очередь Граужинене подчеркнула, что Литва всегда была и останется искренним другом Украины.

"Уверена, что Украина с честью пройдет все испытания на пути в Европу", - подытожила спикер Сейма Литвы.

После окончания переговоров, спикеру Литвы за ее личную позицию по последовательной поддержке нашей страны вручили награду Аппарата СНБО.