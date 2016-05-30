В разведке рассказали о сценарии России по захвату южных областей Украины
Российская Федерация продолжает рассматривать сценарий захвата южных областей Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий.
"Прежде всего, Российская Федерация в своих сценариях рассматривает возможность взятия под контроль южных областей нашего государства. Такой сценарий они отрабатывают с самого начала, с 2014 года, но благодаря тому, что группировка Вооруженных сил Украины на сегодняшний день развернута именно на перешейках в южной части нашего государства, такие планы пока реализовать Российская Федерация не способна", - заявил Скибицкий.
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