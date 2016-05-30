В разведке рассказали о сценарии России по захвату южных областей Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий.

"Прежде всего, Российская Федерация в своих сценариях рассматривает возможность взятия под контроль южных областей нашего государства. Такой сценарий они отрабатывают с самого начала, с 2014 года, но благодаря тому, что группировка Вооруженных сил Украины на сегодняшний день развернута именно на перешейках в южной части нашего государства, такие планы пока реализовать Российская Федерация не способна", - заявил Скибицкий.

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