Каждый пятый сбежал: разведка сообщает о массовом дезертирстве в рядах боевиков "ДНР"

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своем сайте.

«Остается на низком уровне морально-психологическое состояние военнослужащих 7-й отдельной мотострелковой бригады (Дебальцево) 2 АК (Луганск) ВС РФ. Количество человек, которые самовольно покидают подразделения бригады, выросло до 20% от общей численности имеющегося личного состава», - докладывает разведка.

Читайте такжеБоевики на Луганском направлении отрабатывают форсирование реки - разведка

По данным ГУР, с 235 военнослужащих 3-го мотострелкового батальона 7-й омсбр в течение апреля самовольно покинул подразделение 51 человек, еще 13 находятся в госпиталях.

Как отмечает украинская разведка, «чтобы критически снизить высокий уровень дезертирства в частях 1-го и 2-го АК ВС РФ, заместитель командующего по работе с личным составом Центра территориальных войск (Новочеркасск, Россия) Южного ВО (Ростов-на-Дону) полковник ВС РФ Канчура распорядился направить в 7 омсбр (Дебальцево) 2 АК, а также в 5 омсбр (Донецк) и 9 ошмсп мп (отдельный штурмовой мотострелковый полк морской пехоты) (Новоазовск) 1 АК мобильные группы психологов для проведения тестирования и мер психологического воздействия».