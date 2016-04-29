Миссия ОБСЕ фиксирует увеличение вооруженного насилия на Донбассе и усиливает мониторинг неподконтрольного Украине участка границы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан во время заседания Совета безопасности ООН по ситуации в Украине.

«Столкновения в некоторых местах (на Донбассе - УНИАН) увеличились в интенсивности в последнее время. Продолжается достаточно интенсивная эскалация», - заявил он.

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По словам Апакана, с 11 по 17 апреля СММ ОБСЕ зафиксировала интенсификацию насилия между Авдеевкой и Ясиноватой к северу от Донецка, что стало самым большим уровнем насилия с августа 2014 года.

«Вооруженное насилие сейчас происходит вокруг города Зайцево, столкновения продолжаются на юге Донецкой области. Также используется тяжелое вооружение. Мы видим, что большое количество вооружения исчезло из мест, где оно постоянно хранится. Мы считаем, что большое количество этого вооружения используется на линии разграничения», - заявил Апакан.

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Также, Эртурул Апакан отметил, что миссия ОБСЕ усиливает мониторинг неконтролируемого Украиной участка границы на Донбассе.

«Миссия изменяет свои действия в зависимости от изменения ситуации по обе стороны линии разграничения. Мы увеличили количество мест локаций, с которых мы проводим мониторинг. Мы также увеличили нашу работу по мониторингу участка границы, который не контролируется правительством Украины», - отметил он.

«30 баз находятся по обе стороны линии разграничения, еще больше нам необходимо, включительно на территории, которая не контролируется правительством Украины, но все зависит от безопасности», - добавил Апакан.