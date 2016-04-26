В районе Марьинки, Новотроицкого и Станицы Луганской активизировались вражеские снайперы – штаб АТО

Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО состоянию на 18:00.

Отмечается, что с начала сегодняшних суток боевики незаконных вооруженных формирований 10 раз обстреливали позиции сил АТО.

В районе Авдеевки боевики обстреляли украинских защитников из минометов калибра 82 мм. Также опорные пункты Вооруженных сил Украины неподалеку Красногоровки и Славного были обстреляны из вооружения боевых машин пехоты. Кроме того, в районе Красногоровки - из автоматического станкового гранатомета.

Вблизи Марьинки и Новотроицкого противник вел огонь в сторону украинских подразделений из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов.

Кроме того, неподалеку от Станицы Луганской российско-террористические бандформирования обстреливали украинские подразделения из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.

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Как сообщал УНИАН, в течение прошлых суток боевики сосредоточили огневые усилия в Марьинке, пытаясь вытеснить украинских военных. Всего за предыдущие сутки противник 42 раза открывал огонь по украинским позициям, что в 13 раз больше по сравнению с сутками ранее.