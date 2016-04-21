В Харьковской области презентовали результаты обустройства госграницы с РФ (фоторепортаж)

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, в частности, в пункте пропуска "Гоптовка" был продемонстрирован комплекс выполненных инженерных работ, возможности системы так называемой "интеллектуальной границы", суть которой заключается в комплексном использовании инженерных сооружений, технических средств и боевых возможностей современной техники, а также отдельные новинки вооружения и оборудования, которые используются в охране государственной границы.

"Одной из таких новаций является подвижной боевой модуль отечественного производства на базе бронированной машины "Тритон". По своим техническим характеристикам авто не имеет аналогов в Украине, и было разработано по заказу Государственной пограничной службы. Уникальный многофункциональный автомобиль дает возможность не только качественно мониторить участок границы, но, в случае необходимости – открывать огонь по врагу из имеющегося оружия", - говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Отмечается, что всего на проведение работ в пределах Черниговской и Харьковской областей в прошлом году было выделено 400 млн гривен, которые освоены в полном объеме и по назначению". На других участках границы, где целевое финансирование согласно плану не предполагалось, проводились работы по ведомственным планам и с привлечением местных органов власти.

В соответствии с планом в 2015 году оборудовано более 230 км противотанковых рвов, 45 км контрольно-следовой полосы, почти 103 км рокадных дорог и 75 км защитного ограждения, установлены наблюдательные вышки, а также оборудованы опорные пункты для личного состава и защитные сооружения для пассажиров в пунктах пропуска, закуплены технические средства, развернуты системы видео-технического контроля и поражения и многое другое. Сейчас ведутся активные работы по повышению уровня технической составляющей охраны границы.

В то же время в этом году, в соответствии с планом, работы запланировано закончить в пределах Харьковской и в Луганской областях. На данный момент бюджетом для их выполнения предусмотрено 200 млн гривен.

"Проект инженерно-технического обустройства украинско-российской границы позволит Украине защитить свою территорию, в первую очередь – от незаконного пересечения границы, перемещения товаров, оружия и наркотиков, а также проникновения диверсионных групп и нелегальных мигрантов", - убеждены в Госпогранслужбе.

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Как сообщал УНИАН, в марта 2015 года украинское правительство приняло решение о выделении из резервного фонда 865 млн грн для строительства линии безопасности на границе. Инженерное обустройство границы с РФ начнется с Харьковской, Сумской, Черниговской и части Луганской области.

В апреле 2015 года Кабинет министров утвердил план мероприятий по инженерно-техническому обустройству украинско-российской границы.