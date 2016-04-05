У Широкино уничтожен российский морской пехотинец, еще трое ранены - разведка

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

«Установлены очередные потери личного состава разведывательных подразделений 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК ВС РФ. 3 апреля с.г. в районе н.п. Широкино. Во время выхода в составе диверсионно-разведывательной группы погиб один и ранены трое морских пехотинцев», - говорится в сообщении.

Также зафиксированы новые факты поставки боеприпасов и горюче-смазочных материалов для нужд 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов ВС РФ.

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«3 апреля в н.п. Краснодон прибыло два эшелона (18 железнодорожных цистерн) с горюче-смазочными материалами (всего 720 тонн) и 8 грузовых автомобилей с боеприпасами. На следующий день сгорело 4 цистерны с ГСМ в результате воспламенения топлива в одном из эшелонов и распространения огня на близлежащие вагоны с углем. В связи с этим отложено проведение «учений» с боевыми стрельбами и вождением боевых машин 2 отдельной мотострелковой бригады (Луганск) 2 АК, для нужд которой предназначалась часть доставленного топлива», - отмечает украинская разведка.

Украинской стороной предоставлена информация представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ о наличии САУ и артиллерийских систем калибром свыше 100-мм в районах городов Зугрэс и Харцызск.

Также отмечается, что в поселке Зайцево, вблизи общеобразовательной школы №15 (улица Бакшеева, 28), противником оборудован новый взводный опорный пункт 3 отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1 АК ВС РФ с целью провоцирования подразделений ВС Украины на ответный огонь и дальнейшего обвинения украинской стороны в умышленных обстрелах учебных заведений.

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