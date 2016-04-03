Папа Римский объявил о сборе средств для украинцев, пострадавших в результате войны на Донбассе

Об этом он сказал в своей традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра, передает Радио Ватикана.

"В этот день, который является как бы сердцем Святого Года Милосердия, моя мысль несется ко всем народам, больше всего жаждущих примирения и мира. В частности, имею в виду здесь, в Европе, драму тех, кто переносит последствия насилия в Украине: тех, которые находятся на территориях, охваченных военными действиями, что уже привели к тысячам смертей, и более миллиона тех, кто были вынуждены покинуть эти территории, учитывая тяжелую ситуацию, которая и дальше продолжается. Это, прежде всего, касается лиц преклонного возраста и детей", - сказал Папа Римский.

По его словам, 24 апреля во всех церквях пройдет специальный сбор средств для пострадавших в Украине.

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"Кроме того, что я постоянно сопровождаю их своими мыслями и молитвой, я решил выступить с инициативой гуманитарной поддержки в их пользу. С этой целью в воскресенье, 24 апреля, во всех католических церквях Европы будет проведен специальный сбор", - отметил понтифик.

Он призвал всех верующих присоединиться к этой инициативе.

"Этот жест милосердной любви, кроме облегчения материальных страданий, имеет целью выразить мою личную и всей Церкви близость и солидарность. Выражаю искреннее пожелание, чтобы это смогло помочь без дальнейших проволочек содействию миру и уважению к праву на этой земле, на которую выпало очень много испытаний", - отметил Папа Римский.