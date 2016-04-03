Служба безопасности блокировала выплату пенсий боевикам "ДНР/ЛНР"

До конца года 7 террористов могли бы получить свыше 300 тыс.грн / Фото УНИАН

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, правоохранители установили, что 7 бывших военных и работников органов внутренних дел являются активными участниками террористических группировок, однако они не отказались от возможности получать пенсионные выплаты от украинской власти.

По оценкам СБУ, до конца года 7 террористов могли бы получить свыше 300 тыс.грн из государственного бюджета.

Также сообщается, что главное управление Пенсионного фонда Украины в Луганской области по материалам СБУ и согласно ст. 49 Закона "Об общеобязательном пенсионном страховании" приостановило выплату пенсий боевикам.

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Как сообщал УНИАН, по оценкам Службы безопасности, 30-40% переселенцев получают социальные выплаты незаконно, поскольку получают деньги в Украине, а проживают на территории так называемых "ЛНР/ДНР".

По украинскому законодательству получать социальную помощь могут лишь те, кто выехал с оккупированных территорий или зоны проведения АТО и зарегистрировался на подконтрольной территории Украине. Вместе с тем, много переселенцев зарегистрировались, но продолжают проживать на неподконтрольных украинской власти территориях.

Минсоцполитики в 2015 году прекратило выплаты пенсий более чем 180 тысячам из 1,1 млн пенсионеров-переселенцев на основании информации, полученной от Службы безопасности и полиции.

По словам министра социальной политики Павла Розенко, потери государственного бюджета Украины от мошенничества при выплатах социальной помощи псевдопереселенцям составляют от 6 до 12 млрд грн в год

По состоянию на 29 февраля на учете находился 1 млн 745 тыс. 999 внутренних переселенцев из Донбасса и Крыма.