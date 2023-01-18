С их помощью военные могут согревать руки и ноги во время холодов. Стоимость покупки – около 900 тыс. грн.

Индивидуальные компактные грелки компании Thermopad помогают согреть ступни и ладони во время морозов. Они активируются при контакте с воздухом и способны генерировать тепло от 8 до 12 часов. Грелки тонкие, легкие и не ощутимы как в ботинках, так и в перчатках, поэтому не создают никакого дискомфорта военным.

"Фундация Течия" сообщает, что приобрела более 13 тысяч грелок разных размеров. Первые три тысячи закупили еще летом и раздали военным с наступлением первых холодов. Следующие 3600 грелок-стелек и 540 грелок для рук распределяют согласно запросам военных. А еще 6000 штук в ближайшие дни доставят из Германии в Украину. Общая стоимость грелок – около 900 тыс. грн.

"Украинские воины получают много техники и разных средств от волонтеров и государства. Среди них мы передаем и грелки — мелочи, которые на самом деле не такие уж и мелочи, особенно если речь, например, об управлении БпЛА или разведоперации в мороз", – комментирует Олег Крот, директор "Фундации Течия" и управляющий партнер холдинга TECHIIA.

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Напомним, недавно "Фундация Течия" передала Силам обороны Украины 1000 фильтров для воды, 20 генераторов, 7 дронов и 30 автомобилей. С февраля 2022 года сумма помощи от организации пересекла отметку в $21,5 млн. Отдельный вклад внес Олег Крот лично — почти $40 млн превращено в защиту и полезные вещи для воинов. Из-за военной тайны подробности этих закупок не разглашаются.