За два дня на Донбассе погибло 6 российских военных, еще 11 ранены – разведка

Об этом заявляет Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что в подразделениях 11-го отдельного мотострелкового полка (Макеевка) 1-го армейского корпуса (Донецк) вооруженных сил РФ, принимающих участие в боевых столкновениях на Авдеевском направлении, зафиксированы очередные потери.

«18-19 марта c.г. погибло 6 военнослужащих, еще 11 получили тяжелые ранения. Среди погибших – Сердюк Евгений Александрович (1986 г.р.)», - сообщают в ведомстве.

Читайте такжеБольшинство россиян считает, что вскоре боевые действия на Донбассе возобновятся - опрос

Также подтверждены очередные факты переброски с территории России вооружения и военной техники, боеприпасов и горюче-смазочных материалов для нужд 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ в Харцызск (четыре танка, две САУ, две единицы 122-мм РСЗО “Град” и четыре цистерны с ГСМ), Новоазовск (четыре БМП-2 и семь грузовых автомобилей, из которых два с личным составом, три с зенитными установками ЗУ-23-2, два с боеприпасами) и Амвросиевку (пять грузовых автомобилей с боеприпасами и четыре топливозаправщика).

Кроме того, военная разведка сообщает, что Украина предоставила представителям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ информацию о наличии танков, артиллерийских систем калибром свыше 100 мм, минометов, САУ и 122-мм РСЗО «Град» в районах населенных пунктов Безымянное, Докучаевск, Донецк, Стаханов и Харцызск.