Боевики 15 раз обстреляли силы АТО – штаб

02:19, 15 марта 2016
Война
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Пророссийские боевики 14 марта 15 раз обстреляли силы АТО на Донбассе.

Фото УНІАН

Об этом сообщает пресс-центр штаба на своей странице в Facebook.

«В зоне проведения АТО российские наемники продолжают вести огонь по позициям Вооруженных сил Украины. С начала суток зафиксировано 15 обстрелов, 12 из них на Донецком, 2 на Мариупольском и 1 - на Луганском направлениях», - говорится в сообщении.

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По данным штаба, трижды в течение дня боевики из минометов калибра 82 мм обстреляли опорные пункты вблизи Зайцево, а также вели там огонь из гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра.

Позиции вблизи Авдеевки российские наемники около 6 утра обстреляли из минометов и АГС.

Из гранатометов различных систем, пулеметов и стрелкового оружия боевики вели огонь по укреплениям вблизи Новотроицкого, Марьинки, Майорска и Песков.

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«Неприцельный огонь по позициям сил АТО российские террористы вели из минометов рядом с н.п. Новотошковское и Зайцево, а из стрелкового оружия и гранатометов вблизи Красногоровки и шахты Бутовка», - констатируют в штабе.

Украинские военные на провокации не поддавались, ответный огонь не открывали, говорится в сообщении.

Зведення прес-центру штабу АТО станом на 18:00 годину 14 березня 2016 року:В зоні проведення АТО російські найманці про...

Posted by Прес-центр штабу АТО on Monday, March 14, 2016
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