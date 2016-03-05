Пограничники зафиксировали российские вертолеты на админгранице с Крымом

В течение суток пограничники Бердянского отряда фиксировали полеты российских вертолетов на административной границе с АР Крым.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

«На административной границе с АР Крым пограничники Бердянского отряда фиксировали полеты российской авиации. В целом над временно оккупированной территорией были обнаружены 3 вертолета, которые совершали полеты в непосредственной близости от админграницы», - сообщили в ведомстве.

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В то же время вблизи зоны проведения АТО беспилотных летательных аппаратов противника пограничники не зафиксировали.