Пограничники зафиксировали российские вертолеты на админгранице с Крымом
15:39, 05 марта 2016Война
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В целом над временно оккупированной территорией были обнаружены 3 вертолета, которые совершали полеты в непосредственной близости от админграницы.
Пограничники Бердянского отряда фиксировали полеты российской авиации / Википедия
В течение суток пограничники Бердянского отряда фиксировали полеты российских вертолетов на административной границе с АР Крым.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
«На административной границе с АР Крым пограничники Бердянского отряда фиксировали полеты российской авиации. В целом над временно оккупированной территорией были обнаружены 3 вертолета, которые совершали полеты в непосредственной близости от админграницы», - сообщили в ведомстве.
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В то же время вблизи зоны проведения АТО беспилотных летательных аппаратов противника пограничники не зафиксировали.
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