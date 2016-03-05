На Днепропетровщине задержали водителя, который вез в Донецкую область 70 гранат

На блокпосту возле села Гавриловка Покровского района Днепропетровской области сотрудники полиции остановили для проверки автомобиль "Фольксваген Аморок", в котором обнаружили 70 гранат.

Как сегодня сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в области, автомобиль ехал в Курахово Донецкой области.

Во время осмотра вечером 3 марта транспортного средства полицейские обнаружили две цинковых коробки, в которых находилось 70 дульнозарядных гранат ВОГ-25 к подствольным гранатомтам ГП-25 и коробка к пулемету Калашникова на 200 патронов без пуль. Соответствующих документов на средства поражения не было, говорится в сообщении полиции.

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36-летнего водителя, жителя Днепропетровска, задержали. Взрывные устройства направлены на экспертизу.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.