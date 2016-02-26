В Луганской области боевики проводят активную перегруппировку по всей линии фронта - ИС

Об этом cообщил народный депутат, координатор группы ИС Дмитрий Тымчук на своей странице в Faсebook.

«Российско-террористические войска на Донбассе на протяжении последних суток вели обстрелы в основном в районе Донецка и на приморском направлении. В то же время ИС отмечает активную перегруппировку войск противника на Луганском направлении (на широком участке от (района) напротив Попасной до Сизого – подразделения и части «2-го армейского корпуса ЛНР») на фоне фактического отсутствия попыток боевых действий со стороны боевиков на данных участках фронта», - отметил он.

Тымчук добавил, что активность войск противника отмечалась на участке южнее и юго-западнее Авдеевки.

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Также боевиками из 120-мм минометов были обстреляны позиции сил АТО западнее поселка Пески (район Невельского и южные окраины Первомайского).

В районе Зайцево, по сообщению Тымчука, террористы со стороны холмов на западной окраине Гольмовского и района севернее станции Терриконная вели огонь из трех 82-мм минометов 2Б9 «Василек», с этого же направления было нанесено 15 огневых ударов из 120-мм минометов.

«На приморском направлении (Коминтерново) две огневые группы боевиков, оперирующие в районе н.п. Саханка и западнее Заиченко, ведут постоянные обстрелы позиций сил АТО», - подчеркнул координатор группы.

По его данным, район села Чермалык и опорный пункт в данном районе был обстрелян террористами из 82-мм минометов со стороны Набережного и излучины р.Кальмиус (южнее поселка), несколько раз открывался огонь из крупнокалиберных пулеметов и ЗУ-23-2.

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