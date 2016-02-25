Силы АТО находятся на позициях, определенных Минскими соглашениями - Генштаб

Об этом в эфире 5 канала сообщил спикер Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев, передает Украинская правда.

"Мы находимся на тех же позициях, которые определены Минскими соглашениями. И те населенные пункты, которые прежде находились под нашим контролем, и в дальнейшем находятся под нашим контролем. А все попытки боевиков как-то изменить линию разграничения натыкаются на ответ сил АТО", - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, несколько дней назад боевики полностью покинули поселок Широкине. Украинские подразделения взяли этот населенный пункт под свой контроль.