Силы АТО находятся на позициях, определенных Минскими соглашениями - Генштаб
22:23, 25 февраля 2016Война
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Силы антитеррористической операции находятся на тех позициях, которые были определены Минскими соглашениями.
Силы АТО находятся на позициях, определенных Минскими соглашениями / facebook.com/Стас Кухарчук
Об этом в эфире 5 канала сообщил спикер Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев, передает Украинская правда.
"Мы находимся на тех же позициях, которые определены Минскими соглашениями. И те населенные пункты, которые прежде находились под нашим контролем, и в дальнейшем находятся под нашим контролем. А все попытки боевиков как-то изменить линию разграничения натыкаются на ответ сил АТО", - отметил он.
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Как сообщал УНИАН, несколько дней назад боевики полностью покинули поселок Широкине. Украинские подразделения взяли этот населенный пункт под свой контроль.
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