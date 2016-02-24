ОБСЕ констатирует "существенный" рост количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе

Об этом говорится в отчете, опубликованном во вторник, 23 февраля. Информация в нем приводится за вторую половину суток 21 февраля и первую половину - 22 февраля, передает Deutsche Welle.

В опубликованном заявлении организации говорится о "значительно большем" числе нарушений режима прекращения огня в Донецкой области - 794 случая, - тогда как в Луганской области ситуация осталась относительно спокойной".

Наблюдатели СММ сообщили, что, в частности, в центре подконтрольного сепаратистам Донецка между 16:00 воскресенья и 7:00 понедельника было слышно 312 взрывов неизвестного происхождения, в семи-десяти километрах на запад и северо-запад от места наблюдения. В занятой сепаратистами Ясиноватой в 16 километрах от Донецка СММ услышала 156 взрывов и минимум 155 перестрелок.

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Миссия также сообщила о нарушении обоими сторонами конфликта договоренностей об отводе тяжелой оружия. Границы зоны без тяжелой артиллерии, по утверждению ОБСЕ, нарушили в том числе 18 украинских гаубиц "Мста-Б". Со стороны боевиков линии отвода нарушили четыре гаубицы под Луганском - в так называемой "ЛНР" заявили, что они нужны для военного парада 23 февраля.

Как сообщал УНИАН, Постоянный совет ОБСЕ продлил мандат Специальной мониторинговой миссии до 31 марта 2017 года.

Миссия ОБСЕ неоднократно заявляла, что она не проводит расследование, а отчитывается о фактах; что она не доставляет гуманитарную помощь, а способствует ее доставке. В миссии отмечают, что остановить обстрелы на Донбассе должны стороны военного конфликта, а не наблюдатели ОБСЕ.