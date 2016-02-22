The New York Times: Перемирие рушится, в Украине усиливаются боевые действия

Об этом пишет Эндрю Краммер в статье "Перемирие рушится, в Украине усиливаются боевые действия", опубликованной на сайте газеты The New York Times.

Пулеметные и минометные обстрелы по всей линии фронта достигли уровней, которых не было с прошлого лета. Возобновление военных действий в Украине позволяет предположить, что Россия готова поддерживать два конфликта сразу. В конце сентября, Россия начала осуществлять авиаудары в Сирии в поддержку правительства президента Башара Асада.

Перемирие на востоке Украины между поддерживаемыми Россией сепаратистами и правительством закрепилось 1 сентября; по-видимому, оно было согласовано с военным развертыванием России в Сирии.

Но это перемирие сейчас рушится, и Марьинка стала одной из новых горячих точек.

"Неделю назад обстрелы бывали каждые два-три дня, и, в основном, в ночное время", - сказал в интервью подполковник Михаил Прокопив, командир батальона украинской армии в этом городе, во время поездки по линии фронта. "Теперь, не проходит и дня, чтобы мы не воевали".

Сепаратисты подкрадываются ближе, чтобы выкопать новые траншеи примерно в 150 ярдах (137 метров) от линии фронта украинской армии, сказал он, достаточно близко, чтобы солдаты и боевики выкрикивали друг другу оскорбления.

Его позиции сейчас постоянно находятся под обстрелами минометов и зенитных пулеметов, огонь открывают по горизонтали, сказал подполковник Прокопив. В субботу снайпер убил одного из его солдат.

Ни одна из сторон пока прибегает к стрельбе из тяжелой артиллерии. В настоящее время, задача обстрелов – "напугать нас", сказал он, чтобы заставить украинских политиков выполнить зашедшее в тупик мирное соглашение, известное как "Минск 2".

Россия была глубже втянута в сирийский конфликт в ноябре, после того, как Турция сбила российский бомбардировщик, который, по ее заявлению, нарушил воздушное пространство страны. Тогда Москва направила в Сирию больше самолетов и сложную систему ПВО.

Александр Хуг, заместитель главы мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины, в пятницу сообщил журналистам, что на прошлой неделе наблюдатели видели 88 танков на пророссийской стороне. Он не уточнил их происхождение, а Россия отрицала отправку оружия для помощи повстанцам.

"Они просто там находятся, вооруженные и в боевой готовности, в непосредственной близости от линии соприкосновения", - сказал г-н Хуг о танках.

В Киеве, столице Украины, несколько сотен военизированных ветеранов правого движения добавили неприятностей правительству. В выходные на площади Независимости, известной как Майдан, они организовали протест требуя отстранения и суда над лидерами страны. Мужчины, которые называют себя "Революционными правыми силами", разбили палатки и толпились вокруг. Но их протест не получил массовой поддержки.