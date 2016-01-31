Житель Донецкой области пытался ввезти на оккупированную территорию 260 тысяч долларов

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины, во время проверки внедорожника «Фольксваген», который направлялся на временно неподконтрольную территорию, обзорной группой в салоне авто, под задним сиденьем был найден тайник с 260 тыс. долларов.

Собственником средств оказался 56-летний житель Донецкой области.

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Транспортное средство и деньги переданы представителям фискальной службы для принятия правового решения.

Ранее УНИАН сообщал, что троих граждан Украины, которые пытались переместить на неконтролируемую территорию значительное количество валюты, остановили на контрольном пункте въезда выезда «Марьинка» пограничники совместно с работниками фискальной службы.