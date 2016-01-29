Небоевые потери украинской армии за время АТО уже превышают 1 тысячу человек - Матиос

Об этом говорится в интервью, опубликованном на личном сайте Матиоса.

Главный военный прокурор назвал цифры небоевых безвозвратных и санитарных потерь украинской армии.

"Три полка. Более тысячи человек – это небоевые потери в АТО. Расстрел сослуживцев, неосторожное обращение с оружием, увечье, приведшее к смерти, ДТП, якобы болезни сердца", - сказал Матиос.

При этом он раскритиковал ситуацию, когда на фронт попадают люди, которые употребляют алкоголь.

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"Кто в военно-медицинских комиссиях работает? Президент? Нет, врач районной амбулатории, который за 100-200 гривень здорового Ивана делал больным, а больного, который не имел денег заплатить, отправлял воевать... А теперь он пришел туда и он пьет. Случай был, когда на пьяную голову один "герой" бросил гранату в буржуйку. 13 человек легло! Куда их записать? Какой украинец это хочет слушать? Порошенко виноват? Шокин виноват? Матиос виноват? Зато все кричат: "Добробаты преследуют!", - возмутился замгенпрокурора.

По его словам, 54 человека из батальона "Айдар" привлечены к уголовной ответственности по приговорам за совершение общеуголовных преступлений, в том числе грабежей и разбоев.

"Торнадо" пришлось останавливать просто-таки силовыми методами, жесткими и быстрыми", - добавил Матиос.

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