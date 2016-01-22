В минувшие сутки в зоне АТО ни один украинский военный не погиб - Лысенко
13:04, 22 января 2016Война
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В течение минувших суток в результате боевых действий никто из украинских военнослужащих не погиб, но были раненые.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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По его словам, также один военнослужащий получил травму в результате подрыва на взрывном устройстве в поселке Сизое Станично-Луганского района, еще один был ранен.
Как сообщалось, за прошедшие сутки ситуация в зоне АТО резко обострилась, боевики 69 раз обстреляли позиции украинских военных.
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