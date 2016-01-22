В минувшие сутки в зоне АТО ни один украинский военный не погиб - Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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По его словам, также один военнослужащий получил травму в результате подрыва на взрывном устройстве в поселке Сизое Станично-Луганского района, еще один был ранен.

Как сообщалось, за прошедшие сутки ситуация в зоне АТО резко обострилась, боевики 69 раз обстреляли позиции украинских военных.