В Беларуси задержали безработного по подозрению в участии в "ДНР" - ВВС

Арестованный разыскивался белорусской милицией по совершенно другому обвинению - как злостный неплательщик алиментов, передает русская служба Би-Би-Си.

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Его задержали в Минске, после чего отправили в Пружанский район Брестской области, где против него заведено дело.

"Когда его привезли в Пружаны, начали работать, выяснилось, что он принимал участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе боевых отрядов. Имеет награды, предоставил этому подтверждение во время опросов", - сообщил журналистам начальник УВД Брестского облисполкома генерал-майор милиции Федор Балейко.

Теперь за наемничество арестованному грозит тюремное заключение на срок от трех до семи лет.

Белорусские власти подозревают, что в боевых действиях в Украине принимают участие более 100 белорусских граждан, и предупреждают, что на родине всем им грозит уголовное преследование, независимо от того, за какую из сторон конфликта они воевали.

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Кроме того, милиция Беларуси отмечает значительный рост числа преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, в приграничных с Украиной регионах.