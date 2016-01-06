В канун Рождества пророссийские бандформирования 21 раз обстреляли позиции сил АТО - штаб
В канун Рождества Христова подконтрольные властям Российской Федерации вооруженные бандформирования в очередной раз показали свою преступную суть.
С начала суток боевики НВФ 21 раз применяли оружие против украинских защитников, сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке по состоянию на 18.00 6 января 2016 года:
«Ситуация в зоне проведения АТО относительно обострилась», - отметили в пресс-центре.
При этом подчеркнули: «В районе Марьинки, неподалеку от временно оккупированного Донецка, бандиты прицельно из стрелкового оружия и гранатометов различных систем одновременно обстреляли сразу четыре наши опорных пункта».
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«Также прицельным огнем из стрелкового оружия противник пытался досадить подразделениям сил АТО в Широкино. Возле Зайцево в наших воинов целился вражеский снайпер», - говорится в сообщении.
Кроме того, российско-террористические войска неоднократно вели беспокоящий огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов в сторону украинских позиций в районе Песков и Опытного.
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Возле Майорска, Новгородского и Луганского, на Горловско-Светлодарской дуге, кроме вышеупомянутого оружия, оккупанты открывали неприцельный огонь из гранатометов, отметили в пресс-центре.
Зведення прес-центру штабу АТО станом на 18.00 годину 6 січня 2016 року:В переддень Різдва Христового підконтрольні вл...Posted by Прес-центр штабу АТО on Wednesday, January 6, 2016
Как сообщал УНИАН, боевики совершают попытки оставить Авдеевку без газа и пытаются оставить жителей города без газа сразу после новогодних и рождественских праздников. Отмечается, что остановка подачи газа в Авдеевку может не только нанести немало вреда местному населению, но и лишит основного энергоресурса Авдеевский коксохимический завод, который в дальнейшем может стать причиной закрытия этого мощного промышленного производства".