За сутки потерь среди украинских военнослужащих нет - Лысенко
12:48, 04 января 2016Война
144
За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен.
За прошедшие сутки из-за боевых действий силы АТО потерь не понесли / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
Читайте такжеРазведка обнаружила в районах Макеевки и Моспино танки и САУ боевиков
Он также отметил, что накануне обстановка в районе проведения АТО стабилизировалась.
"В течение суток было зафиксировано 11 вражеских обстрелов наших позиций. При этом тяжелое вооружение враг не применял", - сказал Лысенко.
Читайте такжеПраздничная "тишина" в зоне АТО: боевики накрывают огнем из гранатометов и стрелкового оружия
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter