За сутки потерь среди украинских военнослужащих нет - Лысенко

12:48, 04 января 2016
Война
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За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен.

Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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Он также отметил, что накануне обстановка в районе проведения АТО стабилизировалась.

"В течение суток было зафиксировано 11 вражеских обстрелов наших позиций. При этом тяжелое вооружение враг не применял", - сказал Лысенко.

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