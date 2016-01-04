За сутки потерь среди украинских военнослужащих нет - Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

Читайте такжеРазведка обнаружила в районах Макеевки и Моспино танки и САУ боевиков

Он также отметил, что накануне обстановка в районе проведения АТО стабилизировалась.

"В течение суток было зафиксировано 11 вражеских обстрелов наших позиций. При этом тяжелое вооружение враг не применял", - сказал Лысенко.

Читайте такжеПраздничная "тишина" в зоне АТО: боевики накрывают огнем из гранатометов и стрелкового оружия