Боевики "ЛНР" заявили, что установят у линии соприкосновения собственные "КПП"

С 30 декабря террористическая группировка "ЛНР" начнет проверять людей, пересекающих линию соприкосновения. Об этом заявил "министр госбезопасности" "ЛНР" Леонид Пасечник.

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"На сегодняшний день "министерством" осуществляются мероприятия, связанные с тем, чтобы выставить на линию соприкосновения одно из подразделений "МГБ" – это пограничники", — цитируют Пасечника "РИА Новости".

Пасечник заявил, что боевики уже разработали электронную базу, в которую внесены лица, которые могут заниматься какой-то деятельностью, "угрожающей безопасности республики".

"Пограничники на этом направлении будут осуществлять контроль. 30 декабря пункты пропуска уже начнут свою работу", - сообщил Пасечник.

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Он добавил, что "если люди с той стороны (подконтрольной Украине - ред.) не запятнаны кровью, не совершали убийства", то отказывать им в приезде на (оккупированную – ред.) территорию "ЛНР" нет оснований.