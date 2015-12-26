Боевики продолжают контролировать поселок Коминтерново - командир "Азова"

Об этом заявил в эфире Громадського народный депутат, командир полка «Азов» Андрей Билецкий.

По его словам, 22 декабря в Коминтерново находилось 5 танков и 8 единиц бронетехники боевиков. Также значительное количество военной техники находится в составе так называемой «ДНР» в населенном пункте Заиченко.

«Коминтерново сейчас занято сепаратистами, как и вчера, как и позавчера. Частичное отведение было, где-то на 3-4 часа. Это связано с прибытием в Коминтерново ОБСЕ и российских журналистов. Техника была отведена в Заиченко, собственно говоря, где она и стояла до этого. Затем ребята вернулись на свои места, заняли свои позиции», - отметил командир полка «Азов».

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Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, «дождавшись отъезда представителей СММ ОБСЕ, подразделения российско-террористических войск снова завели туда технику и тяжелое вооружение».