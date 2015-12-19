На закупку оружия и техники для Нацгвардии выдали госгарантии на миллиард гривень

Соответсвующее решение закреплено правительственным постановлением от 18 декабря 2015 года.

«Согласиться с предложением Министерства внутренних дел о предоставлении в 2015 году государственной гарантии для обеспечения выполнения долговых обязательств по кредиту (займу), привлекаемому дочерним предприятием государственной компании "Укрспецэкспорт" - государственного предприятия "Укроборонсервис", с целью выполнения программы, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 11 ноября 2015, в части обеспечения вооружением, военной и специальной техникой Национальной гвардии», - говорится в документе.

Согласно постановлению правительства, государственная гарантия предоставляется для обеспечения выполнения долговых обязательств в сумме, не превышающей 1 млрд грн.

«Размер платы за предоставление государственной гарантии, полученной заемщиком в соответствии с настоящими условиями, устанавливается на уровне 0,001 процента годовых суммы гарантийных обязательств», - отмечается в постановлении.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в ноябре 2015 года предоставил госпредприятию "Спецтехноэкспорт", дочернему предприятию "Укспецэкспорта", до конца 2015 года государственные гарантии для привлечения кредитов на сумму до 300 млн грн.

Госкомпания "Укрспецэкспорт" является основным экспортером всех видов вооружений и военной техники (до 85% объема военно-технического сотрудничества) в Украине. Компания объединяет ряд дочерних предприятий-производителей спецтехники.