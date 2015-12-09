Вопрос доступа миссии ОБСЕ к украинско-российской границе на Донбассе не решен - Сайдик

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам по итогам очередного заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

Сайдик считает, что вопрос относительно какого-либо прогресса в предоставлении доступа наблюдателям ОБСЕ к участкам украинско-российской границы лучше задавать руководителям миссии ОБСЕ в Украине.

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В то же время он заявил, что «в последнее время есть продвижение, в том смысле, что улучшилась ситуация, но, к сожалению, так сказать, этот вопрос положительно не полностью решен».

Как сообщал УНИАН, представитель ОБСЕ на переговорах трехстороннего контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе назвал обстрелы в зоне АТО "печальным развитием ситуации". Сайдик напомнил, что на прошлой встрече в Минске контактная группа обращались к всем сторонам с соответствующим призывом о необходимости прекращения обстрелов.