Террористы пытаются минировать тактические тылы сил АТО – ИС

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

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Он отметил, что на выходных террористы продолжали вести активную разведку боевых порядков и тактического тыла украинских войск, используя как ДРГ, так и агентуру в прифронтовой полосе, "проводя инфильтрацию ДРГ через линию разграничения, а также засылая своих боевиков под видом местных жителей и используя "агентов" из местных жителей, при этом пользуясь недостатками организации режима перемещения транспорта и граждан через линию разграничения в зоне АТО".

"Фиксируются попытки минирования местности в тактических тылах сил АТО силами ДРГ террористов", - написал Тымчук.

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