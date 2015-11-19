ОБСЕ не подтверждает отвод вооружения калибром до 100 мм обеими сторонами – Хуг

22:36, 19 ноября 2015
Война
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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не подтверждает полного отвода вооружения калибром до 100-мм обеими сторонами.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг сегодня на брифинге в Киеве.

«Что касается отвода оружия меньшего калибра – танков, артиллерии до 100 мм. На этой неделе обе стороны объявили о завершении финального этапа отвода такого вооружения. Это приветствуется, но это не конец этого процесса, подтверждение этого отвода – процесс, который продолжается, он постоянный и его полностью должна осуществлять СММ ОБСЕ», - отметил он.

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«Те вооружения, которые ранее были зарегистрированы или те, которые указаны в перечнях, пока мы видим, что их нет ни в каких отведенных местах», - добавил заместитель главы миссии, отметив, что это вооружение используется во время обстрелов.

Ранее УНИАН сообщал, что заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг призывает стороны конфликта на Донбассе отвести тяжелое вооружение от линии соприкосновения. По его словам, количество взрывов, которые фиксирует миссия ОБСЕ, свидетельствует о том, что не все оружие было отведено от линии разграничения. Заместитель главы миссии отметил, что стороны должны предоставить возможность наблюдателям выполнять свою работу по верификации отвода вооружений.

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