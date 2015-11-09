Пресс-центр АТО заявляет о часовом боестолкновении с "боевиками в форме ВСУ" 8 ноября

Как говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook, об этом заявил на брифинге с представителями СММ ОБСЕ руководитель украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон генерал-майор Борис Кременецкий.

"Руководитель украинской группы СЦКК подчеркнул, что боевики ОРДО/ОРЛО систематически используют тактику провоцирования подразделений сил АТО. В частности, вчера, 8 ноября, состоялось более чем часовое боевое столкновение подразделений АТО сил с боевиками, которые были одеты в форму ВС Украины и использовали цветные нарукавные повязки-идентификаторы. Такие случаи противоречат всем принятым международным нормам и принципам ведения войны", - сказано в сообщении. В то же время место происшествия не уточняется.

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По словам Кременецкого, украинская сторона неоднократно информировала и предупреждала специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине о подготовке боевиками незаконных вооруженных формирований к провокациям, в том числе с использованием военных мундиров украинской армии.

В целом, по его словам, в течение воскресенья в сравнении с предыдущими сутками НВФ почти в два раза увеличили количество обстрелов позиций ВСУ.

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"НВФ ОРДО/ОРЛО, пытаясь спровоцировать подразделения ВС Украины на открытие огня в ответ, использовали стрелковое вооружение, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы и минометы. Особое напряжение наблюдалось на Донецком и Горловском направлениях", - отмечается в сообщении.

Кременецкий отметил, что особое беспокойство украинской стороны СЦКК вызывают факты применения террористами "ДНР"/"ЛНР" вооружения, которое должно быть отведено на определенное расстояние в соответствии с Минскими договоренностями в части, касающейся отвода танков, а также артиллерийских орудий калибра до 100 мм и минометов калибра 120 мм включительно.

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"С 7 по 9 ноября боевики более 20 раз применяли 82-мм и 120-мм минометы, хотя в собственных пропагандистских ресурсах они разместили информацию об отводе от линии соприкосновения этого типа вооружения", - информирует пресс-центр АТО.