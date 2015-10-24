Боевики обстреляли позиции сил АТО в Широкино
За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики нарушили режим тишины в районе поселка Широкино.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
«Вчера в поселке Широкино зафиксировано две вражеские провокации. Там оккупанты вели неприцельный огонь по позициям сил АТО из стрелкового оружия и гранатометов. За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский воин не погиб, не получил ранения», - сказал Лысенко.
Однако, по его словам, Российская Федерация провела передислокацию своих войск на территории Донецкой и Луганской областей, продолжает обучение боевиков и поставку оружия.
«С целью демонстративного выполнения Минских договоренностей российские военные отошли от линии разграничения и расположились по обе стороны неконтролируемого Украиной участка границы. В то же время для поддержания высокой боеготовности незаконных вооруженных формирований на оккупированной территории продолжается обучение боевиков, прибывают проверочные комиссии и завозится оружие с территории России», - подчеркнул Андрей Лысенко.