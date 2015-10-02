Миссия ОБСЕ зафиксировала три самолета на оккупированных территориях Донбасса

Об этом говорится в отчете за 1 октября, опубликованном сегодня.

Международные наблюдатели отмечают, что полученные 29 сентября при помощи надземной разведки изображения, которые есть в распоряжении миссии, обнаружили наличие трех летательных аппаратов Ан-2 (по классификации Организации североатлантического договора - Colt) вблизи взлетно-посадочной полосы в подконтрольной боевикам "ДНР" Розовке (35 км к северо-востоку от Донецка).

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Также, надземная разведка 29 сентября зафиксировала 29 основных боевых танков (неопределенного типа), шесть военных грузовиков, 11 установок неопределенной техники в районе села Круглик (32 км юго-западнее Луганска). Указанная техника была замечена на месте, которое по оценкам наблюдателей является тренировочным полигоном.