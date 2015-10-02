В оккупированном Алчевске прогремел взрыв в казарме российских военных

Об этом говорится в сообщении издания News Lugansk Today на странице в Twitter.

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"Алчевск. 10 минут назад в районе Химика (старый центр) прогремел мощный взрыв. Вокруг сыпались осколки, дом ходуном. Взрыв был возле закрытой четырнадцатой школы. Там казармы российских военных. Местная "полиция" пролетела в ту сторону", - говорится в сообщении.