Россия отправила на Донбасс сороковой "гуманитарный конвой"

Об этом сообщили в МЧС страны, передают РИА Новости. "В 04.00 мск более 100 автомобилей вышли из Донского спасательного центра МЧС и сейчас следуют к государственной границе", - сообщили в пресс-службе российского МЧС.

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Официально заявляется, что "гумконвой" везет более 1,2 тыс. тонн "гуманитарной помощи": продукты питания, в том числе консервы, крупы, макаронные изделия, сахар, а также медикаменты.

В конце июня Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с незаконным перемещением Россией на территорию Украины колонн грузовиков под предлогом доставки так называемой "гуманитарной помощи" населению Донецкой и Луганской областей. Украина настаивает, чтоб гуманитарная помощь провозилась через контролируемые украинскими таможенниками пункты пропуска. Однако РФ продолжает проводить "гумконвои" через подконтрольные боевикам пункты.