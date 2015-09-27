В Славянске милиция задержала двух боевиков "ДНР"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУМВД Украины в Донецкой области, в доме задержанных были спрятаны гранатометы и боеприпасы.

Установлено, что во время оккупации города мужчины добровольно вступили в ряды незаконных вооруженных формирований террористической группировки "ДНР" и в период с апреля по июль 2014 года несли "службу" на блокпосту в районе комбикормового завода.

Отец и сын с первого дня вместе с боевиками устанавливали блокпосты, а также предоставили свой дом, который находится вблизи завода, террористам для проживания.

В обязанности задержанных входило дежурить на блокпосту с оружием, осуществлять незаконный досмотр транспорта и граждан, а также выявлять патриотически настроенных граждан.

После освобождения города от оккупации террористических сил сын длительное время скрывался на территории РФ, а отец - в Харьковской области.

При осмотре домовладения и хозяйственных зданий правоохранители обнаружили и изъяли 2 противотанковых гранатомета, 20 патронов калибра 12,7 мм и 60 патронов калибра 7,62 мм, а также пропуск с надписью "проезд везде", выданный так называемым «МВД ДНР».

Постановлением суда подозреваемым избрана мера пресечения - содержание под стражей. Следственным отделом Славянского ГО проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.