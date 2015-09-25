Оборона Мариуполя зафиксировала вблизи Белосарайской косы эскадру Черноморского флота РФ
Вблизи Белосарайской косы (Азовское море) 24 сентября замечена российская эскадра.
Об этом на своей странице в Facebook сообщило ГО "Оборона Мариуполя".
"Вчера в территориальных водах Украины на расстоянии 4 морских миль от берега Белосарайской косы пограничниками была зафиксирована мини-эскадра Черноморского флота РФ, в составе которой были боевые корабли, тральщики и малые надводные суда", - говорится в сообщении.
БРИФИНГ КРИЗИСНОГО ЦЕНТРА «ОБОРОНА МАРИУПОЛЯ» 25.09.15Минувшие сутки в пределах сектора «М» прошли спокойно. Наблюдает...Posted by Оборона Мариуполя on 25 вересня 2015 р.
Сообщается, что корабли РФ проводили определенные провокационные действия.
Читайте также Минобороны Литвы зафиксировало военные корабли России у своих границ
"После определенной проведенной работы украинскими морскими пограничниками корабли противника отошли с места расположения. Какой-либо угрозы вторжения в сторону Мариуполя не было. Возможно, таким образом, противник проводил разведку, изучал реакцию украинской стороны на вторжение кораблей в территориальные воды Украины", - добавили в организации.
Читайте такжеБоевики 4 раза нарушили перемирие, сосредоточив огонь на двух направлениях - штаб
В организации также сообщили, что минувшие сутки на мариупольском направлении прошли спокойно. При этом, наблюдается активное перемещение техники боевиков.